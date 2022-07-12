فيديو جديد لتركي آل الشيخ يثير تفاعلا بمواقع التواصل ومحمد هنيدي يعلق (فيديو)

نشر عضو شرف نادي النصر السعودي، عبد الرحمن بن محمد الحمود، مقطع فيديو لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر بمقطع الفيديو الذي نشره عبد الرحمن بن محمد الحمود في "تويتر"، المستشار تركي آل الشيخ وهو بصحة جيدة ويعرب عن رغبته بلعب الشطرنج قائلا لموثق الفيديو: "تعال.. تلعب شطرنج".

في حين علق الحمود على مقطع الفيديو قائلا: "ايه أبلعب شطرنج، والحمد لله على سلامتك".

ايه ابلعب شطرنج ، والحمدلله على سلامتك pic.twitter.com/p5ssOaVLp2 — عبدالرحمن بن محمد الحمود (@abalhmod) July 11, 2022

هذا وعلق الفنان محمد هنيدي على هذا المقطع ممازحا: "مابحبش العب شطرنج .. تلعب سيجا؟" مرفقا تغريدته بصورة كوميدية من أحد أفلامه القديمة.

مابحبش العب شطرنج .. تلعب سيجا ؟ pic.twitter.com/WOuQNF4REP — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) July 11, 2022

في حين هنأ العديد من رواد مواقع التواصل، آل الشيخ، بسلامته، بعد أن كان قد عانى من وضعه الصحي على مدار السنوات الماضية وأجرى أكثر من عملية جراحية على إثر ذلك وخاض رحلات علاجية عدة.

المصدر: RT