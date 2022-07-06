بفارق ساعات.. جريمة مروعة ثانية تثير الرأي العام في الأردن

أعلن الأمن العام الأردني أن شخصا في السبعين من عمره أقدم على قتل ابنيه بإطلاق النار عليهما في محافظة عجلون.

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ولفت بيان للأمن الأردني إلى أن تحقيقا فتح بالواقعة، موضحا أن الحادثة كانت على خلفية خلافات مالية بين العجوز السبعيني وابنيه.

وتأتي هذه الجريمة عقب جريمة مشابهة أخرى قتل فيها أب ابنتيه بالضرب ما أثار موجة غضب عارمة في الأردن.

وعبر الكثير من الأردنيين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاعر الصدمة نتيجة هذه الجريمة التي أتت بعد ساعات من الجريمة الأولى المشابهة، وكتب أحد المعلقين قائلا: " =مالذي يحدث..؟؟ هل القضاء (الناعم) لايردع هؤلاء المجرمين مع تكرار حالات الجرائم والعنف في المجتمع الاردني التي أصبحت ظاهرة".

وفي هذا السياق كتبت الصحفية هديل نماس تعليقا عن الحادثة يقول: "نستيقظ على جريمة بشعة لأب يقتل ابنتيه بالضرب، والآن جريمة أسرية أخرى تظهر هشاشة المنظومة الأسرية بالمجتمع، ماذا نحتاج لردع هذه البشاعة؟".

وكان أب قبل ذلك بساعات قد ارتكب جريمة مشابهة وذلك بعد أن قتل ابنتيه ضربا بالعصا، وقام بعد ذلك بدفنهما بمحيط المنزل.

المصدر: عمون + RT