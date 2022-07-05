الأردن . الأمن يكشف تفاصيل جريمة مروعة.. أب يقتل ابنتيه ويدفنهما في محيط المنزل

كشفت السلطات الأردنية تفاصيل جريمة الرمثا المروعة، التي أسفرت عن مقتل طفلتين على يد والدهما، مؤكدة القبض على المتهم.

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وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن "معلومات وردت مساء الأمس لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية بقيام طليقها، ويعاني من مرض نفسي ويقطن في لواء الرمثا، بتعنيف أبنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر، وأنها تخشى على حياتهم".

وأفاد بأنه "فور تلقي تلك المعلومات، تم التحرك للمكان وضبط ذلك الشخص، وبالبحث عن أبنائه الأربعة، وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة)، وبالاستماع لاقوالهما أكدا قيام والدهما بضربهم باستمرار، وأنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما ( 9 أعوام، 12 عام )، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا)، ودفنهما بمحيط المنزل".

وتمت الإشارة إلى أنه "بالتحقيق مع المتهم، اعترف أنه وقبل عشرة أيام قام بضرب إحدى بناته بواسطة عصا، مما أدى إلى وفاتها، وقام بدفنها في محيط المنزل، فيما قام بعد ذلك بايام بضرب الأخرى، والتي توفيت كذلك نتيجة الضرب وقام بإلقائها داخل حفرة بجانب المنزل" .

وأكد الناطق الاعلامي أنه "جرى على الفور إخبار المدعي العام والطبيب الشرعي واستدعائهما وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي، فيما أرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهم الصحية والنفسية، وما زال التحقيق جاريا".

المصدر: "خبرني"