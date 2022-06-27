أول تعليق من والد الطالبة الأردنية إيمان إرشيد بعد تعرفه على قاتل ابنته في مكان انتحاره

أكد مفيد إرشيد، والد الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، التي قتلت داخل حرم جامعتها، أنه "تعرف على القاتل الذي تطابق مع الصور التي شاهدها في كاميرات الجامعة".

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وفي مقطع مصور نشره الأمن العام الأردني، قال مفيد إرشيد: "لسوء الحظ انتحر القاتل في المكان الذي يتواجد فيه"، معربا عن شكره للملك عبد الله الثاني والأجهزة الأمنية على السرعة والاحترافية الكبيرة في القبض على القاتل، خلال وقت قياسي.



ومساء أمس الأحد، اصطحب رجال الأمن العام والد الطالبة الجامعية إيمان إرشيد، للتعرف على قاتل ابنته، وفق ما نقلته وكالة "عمون" الإخبارية عن مصدر أمني.

هذا وطالب مفيد إرشيد بمطابقة القاتل مع كاميرات الجامعة والتأكد من ذلك بعينه.

وفي وقت سابق من أمس، أكدت مديرية الأمن العام الأردني أن "الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو "عدي خالد عبدالله حسان" ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما"، مشيرة إلى أن "قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضا تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقدا للوعي والعلامات الحيوية".

المصدر: "عمون"