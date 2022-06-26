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بالفيديو.. لحظة انتحار قاتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

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بالفيديو.. لحظة انتحار قاتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد
موقع خبرني
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كشف الأمن العام الأردني الأحد أن قاتل الطالبة إيمان ارشيد أطلق النار على نفسه بعدما تمت محاصرته في منطقة بلعما في محافظة المفرق بعد تحديد المنطقة التي كان يتواجد فيها.

وتداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور توثق لحظة محاصرة قاتل إيمان ارشيد، وجلوسه على الأرض في منطقة زراعية، وبيده مسدس كان يوجهه إلى رأسه، قبل أن يسمع صوت إطلاق النار في المنطقة.

وقال بعض من كانوا في المكان خلال الفيديو المتداول وبعد محاصرة القاتل إن المشتبه به أطلق النار على نفسه وأن الأمر انتهى.

وكانت مديرية الأمن العام قالت مساء الأحد، إنه جرى تحديد مكان قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية إيمان ارشيد.

وأضافت المديرية أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.

المصدر: مواقع أردنية محلية

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