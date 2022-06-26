بالفيديو.. لحظة انتحار قاتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

كشف الأمن العام الأردني الأحد أن قاتل الطالبة إيمان ارشيد أطلق النار على نفسه بعدما تمت محاصرته في منطقة بلعما في محافظة المفرق بعد تحديد المنطقة التي كان يتواجد فيها.

وتداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور توثق لحظة محاصرة قاتل إيمان ارشيد، وجلوسه على الأرض في منطقة زراعية، وبيده مسدس كان يوجهه إلى رأسه، قبل أن يسمع صوت إطلاق النار في المنطقة.

لحظة محاصرة قااااتل الطالبة إيمان وإطلاق النار على نفسه.#إعدام_قاتل_التطبيقيه#ايمان_رشيدpic.twitter.com/4605KxozMx — فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) June 26, 2022

وقال بعض من كانوا في المكان خلال الفيديو المتداول وبعد محاصرة القاتل إن المشتبه به أطلق النار على نفسه وأن الأمر انتهى.

قاتل ايمان فطس قتل حاله وانتحر pic.twitter.com/SO0YztMV1r — Mousa Naser (@mousajamal_96) June 26, 2022

وكانت مديرية الأمن العام قالت مساء الأحد، إنه جرى تحديد مكان قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية إيمان ارشيد.

وأضافت المديرية أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.

المصدر: مواقع أردنية محلية