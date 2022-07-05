إعلام مصري يكشف تفاصيل أول لقاء بين قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف وعائلته

كشفت صحيفة "الوطن" المصرية، نقلا عن مصادر، تفاصيل أول لقاء بين محمد عادل، قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وعائلته، في السجن.

إقرأ المزيد

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الطالب المتهم محمد عادل، لـ"الوطن"، بأن "والدة المتهم حرصت على زيارة ابنها في محبسه في سجن جمصة، بمحافظة الدقهلية، أمس الاثنين، برفقة شقيقتيه"، وتعد أول زيارة للمتهم بعد قرار إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن "الأم أكدت لابنها المتهم محمد عادل، أنها ستقف بجواره وتدعمه وسيتم توكيل أحد المحامين الكبار في النقض على القضية"، معبرة عن "تفاؤلها بعد حدوث تعاطف معه، وأن محمد طالب مجتهد وهناك مطالبات بدفع دية إلى أسرة الطالبة نيرة مقابل العفو عن المتهم".

ونقلت "الوطن" عن المصادر قولها إن "أسرة المتهم تحدثت معه وقالت إن عليهم دور كبير في الدعم والمساندة النفسية لابنهم، وإنه في حالة عدم قبول النقض فهم راضون بقضاء الله وقدره".

وبحسب ما ذكرت "الوطن" نقلا عن المصادر، فقد "أكدت الأسرة أنها سوف تحضر جلسة يوم غد الأربعاء"، المقرر فيها النطق بالحكم على ابنهم بعد أخذ رأي المفتي في إنزال عقوبة الإعدام على المتهم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد أحالت أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم، وذلك بعد أن انتهت من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

إقرأ المزيد

المصدر: "الوطن"