محامي مصري شهير: لا أمانع في الدفاع عن قاتل نيرة أشرف

كشف المحامي المصري الشهير، فريد الديب، أنه لا يمانع في الدفاع عن محمد عادل، قاتل طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أوضح فريد الديب قائلا: "أنتظر حكم المحكمة غدا، وبعدها سأتخذ قراري، سواء بالدفاع عنه أو التراجع"، إذ أن محكمة جنايات المنصورة قررت في وقت سابق، إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف المدعو محمد عادل، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد أن قتل الطالبة المعروفة إعلاميا بـ"طالبة المنصورة"، أمام إحدى بوابات الجامعة في 20 يونيو الماضي.

وأثارت قضية نيرة أشرف الرأي العام في مصر والوطن العربي، وسط غضب كبير بمواقع التواصل الاجتماعي إثر هذه الواقعة، فيما تبعتها قصة مشابهة، حيث قتلت فتاة أردنية بعد مدة زمنية قصيرة من حادثة طالبة المنصورة، على يد شاب مسلح داخل جامعة خاصة، انتحر بعد أيام من جريمته.

المصدر: "الوطن" + RT