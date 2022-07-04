مصر.. صراخ وعويل لحظة دفن جثمان المذيعة شيماء جمال (فيديو)

رصد فيديو نشرته وسائل إعلام مصرية لحظة دفن جثمان المذيعة شيماء جمال في مقابر السيدة نفيسة بعد أداء صلاة الجنازة عليها.

إقرأ المزيد

وظهر لأول مرة والد المذيعة "شيماء جمال" ضحية القتل على يد زوجها، أمام مسجد السيدة نفسية، في حالة انهيار مطالبا القصاص لنجلته.

وقالت والدة المذيعة شيماء جمال، أثناء انهيارها أمام المشرحة خلال بث مباشر إلى "الفجر" لحظة انتظار جثمانها، إن عند دخولها المشرحة شعرت بارتجاف شديد قائلة، "لاحظت أن جثمان ابنتي وكأنها شعرت بدخولي عليها في المشرحة فارتجف جسدها".

وأضافت والدة شيماء جمال في حديثها بعد إلقاء النظرة الأخيرة ورؤية نجلتها إنها شاهدتها في منظر صعب، "شوفتها متكتفة بالجنزير في إيديها ورجليها وأيضا بطنها، بالإضافة إلى أنها مخنوقة بالإيشارب التي كانت ترتديه يوم الحادث، حول رقبتها".

أمرت جهات التحقيق، التصريح بدفن جثة المذيعة شيماء جمال بعد مطابقة تحليل الـ(دي إن إيه)، بعد قتلها إذ أكدت الأم، أن تحليل البصمة الوراثية (دي إن إي) الذي أخذ منها منذ يومين، أثبت أن الجثة المجهولة بداخل المشرحة، لنجلتها المذيعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية