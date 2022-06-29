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شاهد.. لحظة الحكم بإعدام قاتل فتاة المنصورة

مجتمع

شاهد.. لحظة الحكم بإعدام قاتل فتاة المنصورة
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نشرت وسائل الإعلام المصرية كلمات رئيس محكمة جنايات المنصورة بهاء المري، لحظة النطق بالحكم على قاتل زميلته طالبة المنصورة نيرة أشرف.

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وقال القاضي: "دنيا مقبلة بزخارفها وإنسان متكالب على مفاتنها. مادية سيطرت فاستلبت العقول وصار الإنسان آلة. يقين غاب وباطل بالزيف يحيا وتفاهات بالجهر تتواتر. وبيت غاب لسبب أو لآخر. والمؤنسات الغاليات صرن في نظر الموتورين سلعة والقوارير فواخير".

وأضاف: "نفس تدثرت برداء حب زائف مكذوب.. تأثرت بثقافة عصر اختلطت فيه المفاهيم .. الرغبة صارت حبا والقتل لأجله انتصارا والانتقام شجاعة وجرأة على قيم المجتمع تسمى حرية مكفولة ومن هذا الرحم ولد جنينا مشوها، ووقود الأمة صار حطبها.. اعقدوا محكمة صلح كبرى بين قوى الإنسان المتباينة لننمي فيه أجمل ما فيه.. أعيدوا النشء الملتوي إلى حظيرة الإنسانية".

وحكمت المحكمة أمس الثلاثاء بإحالة أوراق الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا.

المصدر: صدى البلد

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