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محامي فتاة المنصورة المذبوحة يكشف حقيقة أقوال المتهم "لما تعدموني ادفنوني في حضنها"

مجتمع

محامي فتاة المنصورة المذبوحة يكشف حقيقة أقوال المتهم
Globallookpress
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قال محامي أسرة فتاة المنصورة المذبوحة أحمد حجازي، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعترافات المتهم، عار تماما من الصحة.

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أقوال منسوبة إلى المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، والتي يقول فيها: "بعد ما تعدموني ادفنوني في حضنها أرجوكم".

وأوضح حجازي، أنه سيقوم بمقاضاة كل من نشر شائعات تخص القضية من صفحات ومواقع، وذلك بعدما أمر النائب العام في بيانه بعدم نشر أو ترويج الشائعات أو ما يخص ملابسات القضية.

وحددت جهات التحقيق جلسة الأحد المقبل أولى جلسات محاكمة، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.

المصدر: القاهرة 24

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