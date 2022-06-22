مصر.. والدة شاب المنصورة المنتحر تكشف سبب وصيته عدم تواجد والده في جنازته

كشفت والدة الشاب مصطفى توكل الذي أقدم على الانتحار في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، سبب رسالته بعدم تواجد والده في جنازته قبل انتحاره.

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وتحدثت والدة الشاب، والتي كشفت تفاصيل لأول مرة، إذ قالت "مصطفى كانت علاقته بوالده طيبة مفيش بينهم أي مشاكل لغاية ما مصطفى طلب مساعدة مالية من والده نشبت الخلافات وبدأت المشاكل".

وأوضحت والدة الشاب أنه كان يريد المال لرغبته بالزواج من إحدى الفتيات وهذا هو الأمر الذي رفضه والده وسبق أن هددنا مصطفى بإنهاء حياته لكننا لم نعتقد إنه سينفذ هذا التهديد.

وعلقت والدة المتوفي أن ابنها فعل ذلك بدافع غضبه من والده وقسوته في عدم إعطائه المال، كما أكدت أنها المره الأولى التي تنشب فيها هذه الخلافات داخل منزلها، فقد كان مصطفى شابا تقيا لا تفوته صلاة وكان محبوبا من أصدقائه وصديقا لكل أفراد العائلة صغارا وكبارا.

وبسؤال والدة مصطفى عن حقيقة تلقي شقيقة مصطفى رسائل أن شقيقها سينتحر، وتجاهلتها أجابت "محدش يسألني عنه أنا معرفش حاجة، إحنا عرفنا إنه مات من الفيسبوك ولو نعرف إنه هيعمل كدا ولا مال الدنيا يكفيه، ومحدش كلمنا".

وكان قد أقدم شاب في مدينة المنصورة المصرية على الانتحار بإلقاء نفسه بسيارته من جسر الجامعة بسيارته، ونشر على "فيسبوك" منشورا أكد فيه إقدامه على الانتحار ولم يوضح السبب.

وقال الشاب والذي يدعى مصطفى توكل في منشوره: "أبويا ميمشيش في جنازتي".

المصدر: الفجر