"أبويا ميمشيش في جنازتي".. شاب مصري ينتحر ملقيا بنفسه بسيارته من جسر جامعة المنصورة

أقدم شاب في مدينة المنصورة المصرية على الانتحار بإلقاء نفسه بسيارته من جسر الجامعة بسيارته، ونشر على "فيسبوك" منشورا أكد فيه إقدامه على الانتحار ولم يوضح السبب.

وقال الشاب والذي يدعى مصطفى توكل في منشوره: "أبويا ميمشيش في جنازتي".

وحتى الآن لم تعرف الأسباب والدوافع وراء انتحاره.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي أمر بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة سقوط شاب من برج القاهرة، وتبيان ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: "القاهرة 24" + RT