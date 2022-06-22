ما هي قصة الوسام الذي منحه الملك عبد الله الثاني للأمير محمد بن سلمان؟ (فيديو + صور)

قدم ملك الأردن عبد الله الثاني، أمس الثلاثاء، لولي العهد السعودي، قلادة "الحسين بن علي"، فما هو هذا الوسام؟

إقرأ المزيد

كشف موقع "خبرني" الإخباري أن قلادة "الحسين بن علي"، تعتبر أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وأوضح أن "وسام "الحسين بن علي" أو قلادة "الحسين بن علي" (نسبة إلى شريف مكة الملك الحسين بن علي الهاشمي مفجر الثورة العربية الكبرى)، هو أعلى مرتبة من ألقاب الفروسية في المملكة الأردنية الهاشمية، أنشأه الملك عبد الله الأول بن الحسين في 22 يونيو 1949، بهدف منحه للعاملين المستحقين في المجالات الخيرية المجزية ورؤساء الدول الأجنبية".

وتمت الإشارة إلى أن "طوق القلادة مصنوع من سلسلة مزدوجة من الذهب والمينا مع نجوم خماسية وزهور حمراء صغيرة مزينة بالذهب مع جمل بالعربية".

كما أن الشارة بيضاوية الشكل، مصنوعة من الذهب والألماس، في مركزها قرص أحمر مكتوب عليه جملة باللغة العربية، والشارة معلقة بالوشاح بواسطة التاج الملكي الذهبي، بالإضافة إلى أن البروش له نفس تصميم الشارة.

والوسام من فئة الوشاح يرفق بشريط بنفسجي اللون، أما فئة الطوق فلا ترفق بشريط.

الملك يقدم قلادة الحسين بن علي لولي العهد السعودي pic.twitter.com/M4I5AbS8Ll — Rana Ghraiz Weshah🇯🇴 (@GhraizRana) June 21, 2022

جلالة الملك عبدالله الثاني يمنح سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية #السعودية قلادة الحسين بن علي تعميقا وتجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين #الأردنpic.twitter.com/DscBJDBl3z — RHC (@RHCJO) June 21, 2022

المصدر: "خبرني"