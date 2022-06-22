أسلوب تحية الأمير محمد بن سلمان لولي عهد الأردن يثير تفاعلا (فيديوهات)

أثار أسلوب تحية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، خلال مراسم استقباله في عمان، تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو من استقبال ولي العهد السعودي لحظة نزوله من الطائرة في الأردن، مسلطين الضوء على العناق الحار بين العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني ونجله ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، مع الأمير محمد بن سلمان.

وعلق أحدهم قائلا: "لقطة تختصر مافي الصدور بين الشعبين"، فيما قال آخر: "تخاوى طويق مع رم وتخاوت حائل وشيحان..جسد واحد توحدنا وغلاكم شيد عماده".

تخاوى طويق مع رم وتخاوت حائل وشيحان

جسد واحد توحدنا وغلاكم شيد عماده#محمد_بن_سلمان_في_الأردنpic.twitter.com/yLUR6NDttS — طراد الأسمري (@alasmari) June 22, 2022

جوانب من المراسم الرسمية لاستقبال جلالة ملك #الأردن لسمو سيدي #ولي_العهد لدى وصوله العاصمة الأردنية.#محمد_بن_سلمان_في_الأردنpic.twitter.com/Le4psXm49y — عبدالله حمير القحطاني (@Qabdullahhumair) June 21, 2022

كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة تقليد العاهل الأردني لولي العهد السعودي قلادة "الحسين بن علي"، التي تعد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

الملك يقدم قلادة الحسين بن علي لولي العهد السعودي pic.twitter.com/M4I5AbS8Ll — Rana Ghraiz Weshah🇯🇴 (@GhraizRana) June 21, 2022

ومساء أمس الثلاثاء، صل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأردنية عمان قادما من القاهرة، في إطار جولة تشمل تركيا.

المصدر: RT