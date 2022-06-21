البرازيل.. وفاة ملكة جمال سابقة بطريقة مأساوية

توفيت ملكة جمال البرازيل السابقة جليسي كوريا، ذات الـ27 عاما بعد خضوعها لعملية لإزالة اللوزتين أدخلتها في غيبوبة استمرت شهرين.

هذا، وتم إرسال الجثة إلى معهد الطب الشرعي للتشريح لمعرفة أسباب الوفاة.

وقال كاهن عائلة كوريا، ليديان ألفيس أوليفيرا، لصحيفة "The Mirror"، "لقد خضعت لعملية جراحية لإزالة اللوزتين في أواخر مارس وبعد خمسة أيام في المنزل، أصيبت بنزيف".

وأضاف: "ذهبت إلى المصحة.. وفي 4 أبريل أصيبت بجلطة قلبية".

وتابع قائلا بكل حزن: "منذ ذلك الحين دخلت في غيبوبة.. بلا نشاط عصبي.. واليوم ماتت".

من جهة أخرى، توجه مسؤول ديني آخر وصديق للعائلة، القس جاك أبرو، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم تعازيه.

وذكر أبرو أن والدي ملكة الجمال يعتقدان أنه كان هناك سوء ممارسة طبية أثناء عملية إزالة اللوزتين الروتينية.

جدير بالذكر أن جليسي توجت بلقب ملكة جمال البرازيل عام 2018.

وكانت ملكة الجمال الراحلة أيضا رائدة أعمال تخصصت في المكياج، كما كسبت أكثر من 50000 متابع على "إنستغرام".

Muere Gleycy Correia, Miss Brasil 2018, tras una operación de amígdalas, murió a los 27 años de edad tras sufrir una hemorragia cerebral y un infarto luego de una operación de rutina para extirparle las amígdalas. pic.twitter.com/IvVQ2dzOzv — Chapoisat (@ChapoisatMoises) June 21, 2022

#Entertainment Brazilian beauty queen Gleycy Correia dead at 27 following routine tonsil surgery https://t.co/J3lcfkwsPepic.twitter.com/JhzXUwoPcU — Shelby Media UK (@ShelbyMediaUK) June 21, 2022

المصدر: صحيفة The Mirror البريطانية