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البرازيل.. وفاة ملكة جمال سابقة بطريقة مأساوية

مجتمع

البرازيل.. وفاة ملكة جمال سابقة بطريقة مأساوية
Gettyimages.ru
البرازيل.. وفاة ملكة جمال سابقة بطريقة مأساوية
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توفيت ملكة جمال البرازيل السابقة جليسي كوريا، ذات الـ27 عاما بعد خضوعها لعملية لإزالة اللوزتين أدخلتها في غيبوبة استمرت شهرين.

هذا، وتم إرسال الجثة إلى معهد الطب الشرعي للتشريح لمعرفة أسباب الوفاة.

وقال كاهن عائلة كوريا، ليديان ألفيس أوليفيرا، لصحيفة "The Mirror"، "لقد خضعت لعملية جراحية لإزالة اللوزتين في أواخر مارس وبعد خمسة أيام في المنزل، أصيبت بنزيف". 

وأضاف: "ذهبت إلى المصحة.. وفي 4 أبريل أصيبت بجلطة قلبية".

وتابع قائلا بكل حزن: "منذ ذلك الحين دخلت في غيبوبة.. بلا نشاط عصبي.. واليوم ماتت".

من جهة أخرى، توجه مسؤول ديني آخر وصديق للعائلة، القس جاك أبرو، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم تعازيه.

وذكر أبرو أن والدي ملكة الجمال يعتقدان أنه كان هناك سوء ممارسة طبية أثناء عملية إزالة اللوزتين الروتينية.

جدير بالذكر أن جليسي توجت بلقب ملكة جمال البرازيل عام 2018.

وكانت ملكة الجمال الراحلة أيضا رائدة أعمال تخصصت في المكياج، كما كسبت أكثر من 50000 متابع على "إنستغرام".

المصدر: صحيفة The Mirror البريطانية

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