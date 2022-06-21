مصر.. المحكمة تقبل استئناف "طبيب الكركمين" على حكم السجن الصادر ضده

قضت محكمة مصرية بقبول استئناف طبيب اشتهر في البلاد بلقب "طبيب الكركمين"، بعد الحكم عليه بالسجن مع الغرامة لإدانته ببيع الأدوية وممارسة الطب بلا ترخيص.

وكانت المحكمة الاقتصادية حكمت على المتهم أحمد أبو النصر، بالسجن عامين، مع الأشغال، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.

كما حكمت على متهم آخر (عبد الونيس محمد)، بالسجن عاما، وغرامة بألف جنيه، وذلك لاتهامه ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية تحت مسمي "كركمين" على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وذكر موقع "مصراوي" أن النيابة نسبت للمتهمين أنهما طرحا وعرضا للبيع أغذية ونباتات طبية مغشوشة، مع علمهما بذلك، كما قاما بفتح مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية دون ترخيص من الجهة المختصة.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول (طبيب الكركمين)، أنه أنشأ وأدار صفحات على مواقع التواصل، تحمل توصيف "الدكتور"، وأسندت النيابة له أنه غير مرخص له مزاولة مهنة الطب، واستعمل وسائل النشر التي من شأنها تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

المصدر: "مصراوي"