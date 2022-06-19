الجوع يفتك بغزلان الريم في العراق

انخفضت أعداد غزلان الريم في العراق من 148 إلى 87 رأسا في شهر واحد فقط، إثر انقطاع موارد الغذاء عن هذه الحيوانات النادرة، والجفاف وغياب الدعم الحكومي.

وأشارت الإحصائيات إلى أن نصف العدد من هذه الغزلان نفق منذ أبريل الماضي، ولا شيء يمكن فعله، فالأمطار كانت شحيحة هذا العام، وكذلك الدعم الحكومي بالأعلاف الضرورية لبقائها.

وقال الطبيب البيطري تركي الجياشي مدير مشروع محمية "ساوه" الطبيعية في محافظة المثنى جنوب العراق: "منذ يوم 29 أبريل، بدأ هلاك الحيوانات".

وأضاف: "توقف الإمدادات الغذائية بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية، شكل سببا رئيسيا، إلا أن العوامل المناخية أثرت بشكل كبير على غزلان الريم أيضا".

ويعد العراق واحدا من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الخمسين درجة مئوية.

ويرتبط حيوان غزال الريم تاريخيا بالصحراء العراقية التي هي موطنه الأصلي، فضلا عن توزعه في مناطق أخرى في العالم مثل ليبيا ومصر والجزائر، ويصنفها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) على أنها من الأنواع "المهددة بالانقراض".

وهناك محميات أخرى لغزال الريم في العراق وأبرزها في محافظات ديالى وكركوك وبلدة المدائن في ضواحي العاصمة بغداد.

المصدر: "أ ف ب"