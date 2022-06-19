تعرف عليها عن طريق "تيك توك".. شاب مصري يطلب الطلاق بعد 3 أشهر من الزواج لسبب غريب

تعرف شاب مصري على زوجته عن طريق "تيك توك" وفوجئ باختلاف الطباع وشعر بعدم القدرة على استكمال حياته معها، فلجأ إلى محكمة الأسرة لفسخ عقد زواجه.

وقال الشاب المصري صاحب محلات لبيع الشيكولاتة إنها "عايزة تلبس بيكيني"، مشيرا إلى أن تواجده بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة لرفع دعوى فسخ عقد زواجه لشعوره باستحالة المعيشة مع زوجته بعد 3 أشهر فقط.

وقال الزوج 30 سنة: "تزوجت منها 22 سنة، صاحبة "جيم" حريمي، بعدما شاهدت فيديوهاتها الخاصة على التيك توك، والتي تقوم فيها بشرح مفصل لسياسة عملها، وبعد متابعتها لشهرين تعرفت عليها وتولدت مشاعر بيننا جعلتني أتمسك بالزواج منها".

وأضاف: "طبيعة عمل زوجتي تجعلها تقوم بالتصوير ونشر الفيديوهات على الإنترنت، لكني تمكنت من إقناعها بعدم الظهور في الفيديوهات الخاصة بها ما زاد من احترامي لها".

وتابع قائلا: "ظل الوضع إلى أن تعرضت إلى وعكة صحية وحينها كنت أتناول أطعمة معينة وكانت تفعل ذلك، لذا كنت أوافقها على أفعالها وألبي لها كافة متطلباتها حتى لا تشعر بالانزعاج".

وصرح بأنه وأثناء وعكته الصحية عرض والد زوجته عليهما السفر معه للاسترخاء بعض الوقت بإحدى المدن الساحلية، وبعد نزول الفندق بساعتين كانت المفاجأة في ملابس زوجته غير اللائقة، حيث قال "عايزة تلبس بكيني وتنزل بيه البحر"، وحينما ذهبت لشراء مايوه شرعي لها رفضت تماما.

وأكد أنه وبعد محاولات عدة معها رفضت تماما تلبية رغبته في عدم نزولها البحر بالبيكيني، حتى أنها وافقت على رجوعه بمفرده من السفر، وبعد العودة أرسلت إليها لإنهاء العلاقة بالطلاق، لكنها لم ترد نهائيا، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى فسخ عقد زواج ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

المصدر: موقع "مصراوي"