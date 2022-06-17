مصر.. لحظة القبض على بهجت صابر خلال بث مباشر في أمريكا بسبب سيدات

ألقت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة، القبض على الناشط المصري بهجت صابر، وذلك بعدما تقدمت عدة سيدات بشكوى للشرطة ضده تتهمن إياه بتوجيه شتائم وسب قذف.

لحظة القبض علي #بهجت_صابر اثناء البث المباشر من نيويورك pic.twitter.com/Se4H9d6B1P — المعلم داغر (@officialhta2522) June 17, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة القبض على الإخواني الهارب أثناء قيامه ببث مباشر، وحدث اشتباك لفظي بينه وبين سيدات وقام بتوجيه شتائم وسباب بألفاظ نابية.

وعلى إثر ذلك، تحركت شرطة نيويورك نحو المكان الذي يبث منه الإخواني الهارب فيديوهاته التحريضية بالمدينة، وألقت القبض عليه.

إلا أنه دخل في نوبة هيستيرية شديدة وقال إن إلقاء القبض عليه ينافي الحقوق والحريات، إلا أن الحقيقة أنه وجه شتائم للسيدات، لكن أفراد الشرطة واصلوا اقتياده إلى القسم.

ومن المعلوم أن بهجت صابر يهاجم الحكومة المصرية بشكل مستمر، ويوجه السباب والشتائم من خلال بث مباشر يقوم به على العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: صدى البلد