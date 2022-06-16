أول دولة في العالم تستعد للمطالبة بتحذيرات على السجائر الفردية!

أعلنت وزيرة الصحة العقلية والإدمان في كندا، كارولين بينيت، خلال مؤتمر صحفي، أن شركات السجائر الكندية ستكون مطالبة بتحميل تحذيرات صحية على كل سيجارة على حدة.

وقالت بينيت للصحفيين: "ستساعد إضافة التحذيرات الصحية على منتجات التبغ الفردية في ضمان وصول هذه الرسائل الأساسية إلى الناس، بما في ذلك الشباب، الذين غالبا ما يحصلون على السجائر واحدة تلو الأخرى في المواقف الاجتماعية، ويتجنبون المعلومات المطبوعة على العبوة".

وبدأت الحكومة يوم السبت فترة تشاور مدتها 75 يوما بشأن التغيير المقترح. وإذا تم اعتماد التغيير، فسيصبح ساري المفعول في النصف الثاني من عام 2023. وفي حين أن الرسالة التي سيتم طباعتها على السجائر الفردية لم يتم تحديدها بعد، فإن الاقتراح المفضل حتى الآن هو "السم في كل نفخة".

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وستشمل الحزم أيضا قائمة أطول بالنتائج الصحية الضارة المرتبطة بالتدخين، من سرطان المعدة والقولون والمستقيم إلى مرض السكري وأمراض الأوعية الدموية الطرفية.

وأصبحت كندا أول دولة تُدرج صورا بيانية لسرطان الرئة والأضرار الأخرى المرتبطة بالتدخين على عبوات السجائر في عام 2000، ما أطلق اتجاها عالميا حيث سعت الحكومات إلى صدمة المدخنين بأبشع الصور التي يمكن أن تجدها. وبحلول عام 2012، كانت هذه الصور مطلوبة لتغطية 75٪ من عبوات السجائر، الأمامية والخلفية.

ووفقا لبينيت، فإن تلك الصور التي كانت مزعجة في يوم من الأيام لقلوب مريضة ومرضى سرطان أصلع "ربما تكون فقدت حداثتها، وإلى حد ما نشعر بالقلق من أنها ربما فقدت تأثيرها أيضا". وأقر وزراء الصحة السابقون بأن الصور "الجسيمة والمخيفة" أصبحت ضرورية بشكل متزايد حيث أصبح المدخنون أقل حساسية تجاه الصور الأصلية.

وأشاد دعاة مكافحة التدخين بهذه الخطوة. وقال كبير محللي السياسات في جمعية السرطان الكندية روب كننغهام لصحيفة الغارديان: "هذا سيشكل سابقة عالمية. إنه تحذير لا يمكنك ببساطة تجاهله. ستصل إلى كل مدخن، مع كل نفخة".

وشهدت كندا، مثل معظم البلدان، انخفاضا ثابتا في معدلات التدخين على مدى العقود القليلة الماضية، حيث أبلغ 10٪ فقط من السكان عن التدخين بانتظام، وفقا لإحصاءات كندا. وتأمل الحكومة في خفض هذا المعدل إلى النصف بحلول عام 2035. وترتبط حوالي 48 ألف حالة وفاة في البلاد بالتدخين كل عام، في حين أن 80٪ من حالات سرطان الرئة مرتبطة باستخدام التبغ.

المصدر: RT