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الولايات المتحدة.. إخفاء هوية الطالب المتحول جنسيا عن والدته

مجتمع

الولايات المتحدة.. إخفاء هوية الطالب المتحول جنسيا عن والدته
Globallookpress Rota/ P v Emst
صورة تعبيرية
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أخفت إدارة إحدى المدارس الثانوية في ولاية ميشيغان الهوية الجنسية لأحد الطلاب عن والدته.

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وتشير قناة Fox News التلفزيونية، إلى أن الأوامر صدرت إلى جميع المدرسين في مدرسة حكومية بولاية ميشيغان بإخفاء الهوية الجنسية لأحد الطلاب عن والدته.

وتضيف، وقد سمح للطالب المراهق باستخدام الاسم والضمير المطابق لهويته الجنسية، دون إبلاغ والدته بذلك. لأن مستشار المدرسة حذر جميع المدرسين قبل بداية اجتماع أولياء الأمور بالمدرسين، لأن والدي الطالب لا يعلمان شيئا عن نيته في تغيير هويته الجنسية، ونصحهم باستخدام اسم الطالب المسجل عند ولادته.

ولم ينف المتحدث باسم المدرسة، السياسة التي تتبعها المدرسة. وقال موضحا، إن إخفاء الهوية الجنسية عن الوالدين هو بموجب القانون الفدرالي الأمريكي الذي يحظر التمييز بين الجنسين في البرامج التعليمية ("قانون Patsy Takemoto Mink بشأن تكافؤ الفرص في التعليم")

المصدر: لينتا. رو

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