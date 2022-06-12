"الأحوال المدنية" السعودية توضح قرارا حول "تغطية شعر المرأة في البطاقة"

نفت "الأحوال المدنية" في السعودية الأخبار المتداولة حول أن الحجاب أصبح غير إلزامي للمرأة في صور النساء ببطاقة الهوية.

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وفي اتصال هاتفي مع القناة السعودية، نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية في السعودية، محمد الجاسر، ما نشرته بعض الصحف والمجتهدين بأن الحجاب أصبح غير إلزامي للمرأة، مؤكدا أنه لم يصدر شيء رسمي من الأحوال المدنية أو من أي جهة رسمية بهذا الشأن.

وأشار محمد الجاسر إلى أن "الغلط المثار حول صور النساء في بطاقة الهوية الوطنية كان بسبب مقارنة المادة السابقة التي كان مكتوبا بها إلزامية تغطية الشعر والعنق، التي حذفت، لتكون المادة بشكل عام للرجال والنساء، لتكون ضوابط الصورة موحدة"، موضحا أن "التعديلات وضعت ضوابط للصور الملتقطة والمقدمة في نماذج إجراءات الأحوال المدنية لجميع الفئات، وأن الفئات العمرية، من سن 10 إلى 14 سنة، يمكن تصويرها بدون شماغ أو عقال، أو بدون حجاب أو تغطية الرأس".

وأضاف الجاسر أن "بعض الفئات المرضية لا يمكن تصويرها بالزي الوطني السعودي كالشماغ لبعض المرضى، فالأحوال المدنية تزورهم في المستشفيات والمنازل لتصويرهم، وهذه المادة تعطي صلاحيات للأحوال المدنية بالتقاط الصور المناسبة لهم"، مشيرا إلى أنه "تم توجيه جميع الجهات الحكومية بعدم تصوير الهوية الوطنية بحكم التحول الرقمي، إذ يمكن التحقق من هوية الشخص من خلال "أبشر"، وتصوير الهوية الوطنية لا يفيد بأي شيء، وأن بطاقة الهوية الوطنية من الأشياء المقدسة التي يجب الحفاظ عليها".

وعن البنود الموجودة في بطاقة الأحوال المدنية، أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية قائلا: "البنود يتم إضافتها وحذفها حسب الحاجة، ففي السابق كان يتطلب وجود الاسم باللغة الإنجليزية، وهناك بنود تتطلب وضعها بحكم التغيرات الاجتماعية بما يخدم المواطن"، مؤكدا أن "التعديلات بدأت فور نشرها في الجريدة الرسمية، ومعمول بها حاليًا. مبينًا أن التعديلات تأتي بحكم مراجعة الأحوال المدنية الدائمة للأنظمة واللوائح التي تعمل بها بما يُحسِّن سلاسة العمل، وأيضًا للتسهيل على المواطنين".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام سعودية أن المملكة قررت إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة والعنق في الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية، ونشر القرار في جريدة أم القرى الرسمية.

وقالت صحيفة "عكاظ" إن "التعديلات الجديدة للمادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية السعودي، التي نشرتها جريدة "أم القرى" الرسمية، كشفت عن حذف العبارة التي تنص على ضرورة تغطية شعر الرأس والعنق بالنسبة للصورة الشخصية للمرأة في بطاقة الهوية الوطنية"، في حين "كانت "المادة 17" تنص قبل تعديلها على أنه "يجب أن تكون الصورة الشخصية التي يتطلبها الإجراء حديثة وملونة وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبالملابس المدنية للمملكة، وبمقاس 4×6، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو أي ملابس لفئة معينة من المواطنين، ويجب أن تكون الصورة الشخصية للمرأة خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق".

المصدر: "عكاظ" + "سبق"