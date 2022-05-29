جدل واسع في سوريا بعد العثور على رضيع وبجانبه ورقة مكتوب فيها "الأم توفت عند الولادة"

عثر مواطن سوري على رضيع حديث الولادة في مدخل البناية التي يقطن فيها بمعضمية الشام ملفوف بمنشفة بيضاء عثر بضمنها على ورقة مدون عليها "الأم توفت عند الولادة".

وتوجهت دورية من شرطة ناحية معضمية الشام وقامت بإحضاره إلى الناحية وتبين أنه سليم وبصحة جيدة وتم تسليمه إلى الجهة المعنية والتحقيقات مستمرة للتوصل إلى ذوي الطفل.

في #سوريا.. العثور على رضيع وبجانبه ورقة مكتوب فيها "الأم توفت عند الولادة" !https://t.co/aBsLf6oc6N — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 29, 2022

وأثارت الواقعة التعاطف الواسع على السوشيال ميديا، وعرض البعض تبني الطفل الذي وجدت إلى جواره ورقة مكتوب عليها "الأم توفت عند الولادة.. حدا يوصلوا على الميتم".

وعرض الكثيرون تبني الطفل في التعليقات على المنشور الذي بثته وزارة الداخلية السورية بموقع "فيسبوك"، فيما استغرب آخرون من الجملة المكتوبة في الورقة قائلين: "ليش اللي بتموت أمه بيرموه في الشارع.. رعاية اليتيم حسنة".

المصدر: مواقع سورية