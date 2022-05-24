فيديو يثير الجدل لفتاة تعتدي بالضرب على صديقتها في أحد شوارع الرياض

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تظهر فيه فتاة تعتدي على صديقتها، وتتنمر عليها فيما كانت أخرى تقوم بتصوير المشهد الصادم.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا على "تويتر" تحت هاشتاغ #اعتداء_فتاة_الرياض و#فتاة_تعنف_صديقتها وأثار غضبا كبيرا بين الشباب.

وطالب كثيرون السلطات السعودية بالتدخل ومحاسبة الفتاة المعتدية، لتكون عبرة لغيرها، وإخضاع المعتدية للتقييم والعلاج النفسي، ومعرفة الدوافع لذلك التصرف المؤذي بحق زميلتها.

#فتاه_تعنف_صديقتها

ايش الحاصل يا جماعه ايش هذا المرض والخبث !!! كيف كذا مافيه رقابه من الاهل البنت لازم تتعاقب ! والبنت اللي تنضرب ياعمري متربيه عشر مرات ، واللي تصور لازم تنمسك اول وحده .. مو قادره انام😭 pic.twitter.com/O82z2Udtl4 — A. (@AtheerAlasmari7) May 22, 2022

u don’t deserve to live,if hitting someone is funny for u then go kill ur self for fun#فتاه_تعنف_صديقتهاpic.twitter.com/oFbi7rzsLT — Unknown (@failedatliving) May 22, 2022

وأعلنت الشرطة السعودية تحديد هوية الفتاة المعتدية، واتخذت إجراءات بخصوص واقعة الاعتداء، وبحسب المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، فإن السلطات حددت الفتاة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكُتب في نص بيان الأمن العام: "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه اعتداء فتاة على أخرى في أحد الأماكن العامة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها وجار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".

المصدر: العين الإخبارية +social media