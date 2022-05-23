"مستريح العمرة في السعودية".. ظهور عمليات نصب جديدة في مصر

اتهم عدد من المواطنين بمناطق الهرم ونجع حمادي وبني سويف وبعض المناطق الأخرى في مصر، 3 أشخاص بالنصب عليهم في مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.

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ووفقا لمحاضر وبلاغات تقدم بها عدد من المواطنين بقسم الهرم ونجع حمادي وتحقق فيها جهات التحقيق، إذ اتهموا خلالها كلا من سيد ع س، مقيم بالأقصر، وإيمان ع س، مقيمة بالمنوفية ووهيبة ا ح، مقيمة بالهرم، بالنصب عليهم في مبالغ مالية، بواقع الحصول من 120 شخصا، بزعم السفر لأداء عمرة رمضان، لكنهم قاموا بالنصب والاحتيال والاستيلاء على المبالغ المالية بعد تحويلها لهم بإيداعات بنكية.

وقال أحد الضحايا في بلاغه إنه تعرف على المتهمة الثالثة عن طريق المتهمين الآخرين، حيث استوليا منه على مبالغ 3 ملايين جنيه و500 ألف جنيه مقابل السفر للخارج والحج والعمرة.

وفي وقت سابق، قالت النيابة العامة إنها تلقت منذ أوائل الشهر الجاري حتى تاريخه، 3922 بلاغا من المجني عليهم في قضية مستريحي أسوان، بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، التي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بنحو نصف مليار جنيه.

وأمرت النيابة العامة بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع 447 رأسَ ماشية ضُبطتْ، بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر.

وتم توريد ثمن بيعها المقدر بـ5 ملايين جنيه إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما ورد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطها تقدر 1،382،800، فضلا عن إيداع 16 قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجار استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.

المصدر: القاهرة 24