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إيفانكا ترامب تحتضن الغيتار في جلسة عزف في بولندا

مجتمع

إيفانكا ترامب تحتضن الغيتار في جلسة عزف في بولندا
AP
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 زارت ابنة الرئيس الأمريكي السابق إيفانكا ترامب مدينتي كراكوف ووارسو في بولندا، حيث التقت باللاجئين الأوكرانيين.

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وتبين أن إيفانكا تعلمت العزف على الغيتار خلال فترة الإغلاق على خلفية جائحة كوفيد، وأصبح العزف من هواياتها. وأثناء زيارتها لبولندا ظهرت ابنة ترامب مع فتاة أوكرانية وهي تمسك بغيتار في وصلة عزف، حسب وسائل إعلام أوكرانية.

إيفانكا ترامب تحتضن الغيتار في جلسة عزف في بولندا

 وأفيد في هذه المناسبة بأن إيفانكا ترامب "تستخدم هوايتها التي تعلمتها في فترة الجائحة بطريقة جيدة"، فهي تساعدها في التواصل مع الأطفال الأوكرانيين اللاجئين.

وفي بولندا، سلمت إيفانكا ترامب مساعدات إلى عائلات أوكرانية جرى استيعابهم مؤقتا، عن طريق مؤسسة خيرية غير حكومية، وتتمثل المساعدات في أطعمة وأموال وألعاب.

المصدر: mk.ru

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