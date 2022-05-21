"تحوّلتُ إلى قوة الحصان الحقيقية".. سيدة ألمانية تستبدل سيارتها بعربة خيول بسبب أزمة الطاقة (صورة)

قررت سيدة ألمانية تدعى ستيفاني كيرشنر ترك سيارتها الرياضية والتنقل بعربة تجرها الخيول بسبب أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار التي تشهدها ألمانيا خلال الفترة الحالية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن كيرشنر وهي مالكة مزرعة، قولها "لقد تركت سيارتي الرياضية متعددة الاستخدامات في المنزل وتحولت إلى قوة الحصان الحقيقية".

وأضافت السيدة البالغة من العمر 33 عاما، "رأيت أن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو بعد أن قفزت أسعار الوقود في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وتابعت: "توقعت أيضا أن عملية حصاد التبن وكل شيء آخر سيصبح أكثر تكلفة بكثير، لذلك وجدنا أن علينا توفير القليل من المال"، لذلك بدأت كيرشنر السفر لمسافة 6 كيلومترات تقريبا من منزلها في غرب ألمانيا بواسطة عربة تجرها الخيول، ما أدى إلى زيادة زمن رحلتها ذهابا فقط لتستغرق نحو ساعة بعد أن كانت تستغرق ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

وترى كيرشنر أنه بالنظر إلى كمية الوقود التي تستهلكها سيارة "تويوتا" الرياضية، فإنها توفر نحو 250 يورو (264 دولارا) شهريا إذا كان بإمكانها استخدام عربة الخيول يوميا.

وتحظى عربة كيرشنر، التي يجرها حصانان، بشعبية لدى الأطفال وبعض الكبار، وتقول كيرشنر: "بالطبع إيقاع العالم سريع لذلك ينزعج البعض عندما لا يتمكنوا من تجاوزي بالسرعة الكافية"، لكنها في الوقت ذاته تعترف بأن ردة فعلها على ارتفاع أسعار الوقود قد لا تكون مناسبة للجميع.

وفي وقت سابق، أشار تقرير صحفي إلى أن أفقر سكان ألمانيا معرضون لخطر الضربة الشديدة من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

ففي تقرير نشرته صحيفة "شبيغل"، قال رئيس اتحاد مراكز التغذية الاجتماعية يوخن برول: "في نهاية الشهر، لا يملك الكثير من الناس المال لشراء الطعام. على الأقل عندما يتعلق الأمر بالأكل الصحي والخضروات والفواكه الطازجة".

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة هذا الشهر في مركز التغذية الاجتماعية في نورمبرغ تضاعف إلى عشرة آلاف شخص، وتفاقم الوضع بسبب وصول 600 ألف لاجئ إلى ألمانيا من أوكرانيا ويعتمدون أيضا على دعم الدولة.

Stephanie Kirchner: Η 33χρονη που άφησε το αυτοκίνητο στο σπίτι και μετακινείται με... κάρο, γλυτώνει 250 ευρώ το μήνα - https://t.co/YZQ2aIggDqpic.twitter.com/R6USpXZCne — Dete Gr (@DeteGrPatras) May 21, 2022

المصدر: "أسوشيتد برس"