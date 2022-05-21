لإرضاء حبيبته.. شاب إسرائيلي يقدم بلاغا كاذبا للشرطة

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن مستوطنا تواصل مع الشرطة الإسرائيلية مساء الجمعة ببلاغ "كاذب" عن حادث أمني في مستوطنة ميتار، القريبة من مدينة الخليل، في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فقد ورد تقرير إلى مركز الشرطة عن رجل بدا خائفا ويلهث، وأفاد بأنه رأى مجموعة من متشددين يهود في المستوطنة يركضون وهم يقولون إن هناك شخصا مصابا بإطلاق نار أو في حال طعن، وبأن شابا يبدو أنه عربي عليه آثار دماء.

وبعد البلاغ، هرعت الشرطة إلى مكان الحادث وبدأت بعمليات تقصي حول حقيقة البلاغ، وتبين أن الشخص الذي قام بالإبلاغ قد فعل ذلك بهدف إرضاء عائلة حبيبته، بعدما رفضت علاقتهما معا.

وبعد التقصي، نجحت الشرطة في إلقاء القبض على الشاب الإسرائيلي الذي قدم البلاغ الكاذب، وتبين أنه من مدينة بئر السبع، ويبلغ من العمر 19 عاما، واتصل بهاتف آخر ليس تابعا له.

المصدر: معاريف