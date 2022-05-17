الكويت..إخلاء سبيل بوشهري بكفالة في قضية "يخت الخمور!

أخلت السلطات الكويتية سبيل يعقوب بو شهري أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بكفالة 5 آلاف دينار بعد ضبط يخته محملاً بالخمور.

وجاء قرار النيابة العامة بعد حجز يعقوب بوشهري على ذمة التحقيق في قضية ضبط يخت مملوك له محملا بـ 700 زجاجة خمر.

وكان المحامي حسين عبدالله وكيل يعقوب أكدّ خبر إخلاء سبيل يعقوب من خلال تغريدة له على "تويتر" كتب فيها " النيابة العامة تخلي سبيل موكلي يعقوب بوشهري بكفالة 5 الاف دينار بعد حضوري كامل التحقيقات والاستاذ فايز الدوسري لكل جلسات التحقيق".

النيابة العامة تخلي سبيل موكلي يعقوب بوشهري بكفالة ٥ الاف دينار بعد حضوري كامل التحقيقات والاستاذ فايز الدوسري لكل جلسات التحقيق ولم نعهد من النيابة سوى الانصاف والعدالة وقد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب بثلاث مرات امام جهة التحقيقات بذلك — د.حسين العبدالله🇰🇼 (@halabdullah) May 16, 2022

وقال في تغريدة ثانية:"واليوم بحضور ممثل السفارة الفلبينية أمام النيابة مع المتهم الفلبيني وبحضور المترجم أكد المتهم عدم صلة يعقوب بوشهري بواقعة جلب المضبوطات بقصد الاتجار وبأنها تعود له وهو ما يؤكد صدق أقوال يعقوب بعدم صلته وبثقته بعدالة القضاء الكويتي بعد عودته مباشرة الى البلاد".

وكان قد تصدر اسم بوشهري تريند مواقع التواصل في الأسابيع الماضية، وخرج نجم مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو من لندن في ذلك الوقت عبر حسابه على "سناب شات" للتعليق على القضية، حيث طالب بعدم الاستعجال بالحكم على الموضوع حتى تتبين نهايته، مؤكدا ثقته بالسلطات الكويتية كافة من جهات أمنية وتحقيق.

وأضاف أن "الجميع سيعلم حقيقة الأمر لاحقا، وبأنه على استعداد للعودة إلى الكويت في الحال إن استدعى الأمر"، لافتا بأنه "واثق من نفسه ويعلم ما لديه جيدا".

المصدر: المرصد