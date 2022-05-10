مصر.. بلوغر مشهورة تعلن تعرضها للضرب خلال أداء العمرة وطلاقها من زوجها

أعلنت البلوغر المصرية أحلام عادل عن انفصالها عن زوجها مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي، بعد أسابيع قليلة من زواجهما الذي كان حديثا للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت البلوغر أحلام عبر خاصية "استوري" بموقع تبادل الصور انستغرام نبأ طلاقها حيث كتبت: "أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة عشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات..ملحوظة كانت مصلية مش أزازة خمرة".

وتبين أن أحلام قد شرحت ما تعرضت له في رحلة العمرة مع زوجها في مقطع فيديو، ونشرت منه مقطعا صغيرا فقط وأزالته بسبب انهيارها حيث علقت عليه: أنا صورت كتير وفي الآخر بعيط وبنهار وحسبي الله ونعم الوكيل بجد.

وتابعت أحلام خلال الاستوري: "بكرة بإذن الرحمن هنتقابل الساعة 10..ولحد ما بكرة يجي ادعولي ابقي كويسة وربنا يخلصنا منها على خير".

بدأ أصدقاء أحلام في تقديم الدعم لها حيث نشرت مقاطع لهم وهم يذكرونها بأنها قوية، ولديها أكثر من 2 مليون متابع ينتظرون منها المزيد من مقاطعها المرحة.

جدير بالذكر أن البلوغر أحلام تزوجت من مصمم الأزياء أحمد العجمي في 10 مارس من العام الجاري، وذلك بعد أشهر قليلة مرت على خطبة الثنائي، حيث امتلأت مواقع التواصل بصور زفافهما.

المصدر: القاهرة 24