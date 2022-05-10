مصر.. نقيب الفنانين يقدم بلاغا ضد زوج الفنانة منة عرفة بتهمة التشهير بزوجته روجينا

قدم نقيب الفنانين في مصر، أشرف زكي، بلاغا ضد محمود مهدي، زوج الفنانة منة عرفة، بتهمة "التشهير" بزوجته روجينا.

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وفي التفاصيل، أفاد موقع "القاهرة 24" بأن شعبان سعيد، محامي الفنان أشرف زكي، حرر محضرا يتهم فيه محمود مهدي بالتشهير بزوجة النقيب، الفنانة روجينا، عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقت مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، هذا البلاغ، وقيد المحضر برقم 5476 لسنة 2022 جنح الدقي، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في سياق متصل، كشف الفنان أشرف زكي لـ"القاهرة 24"، عن تفاصيل تقديم بلاغ للنائب العام ضد محمود المهدي، بسبب الإساءة التي وجها للعديد من الفنانين المصريين، لافتا إلى أن "العديد من الفنانين قدموا بلاغات للنائب العام، بسبب تصريحات المدعو محمود المهدي ضدهم، والتي تناولت التعدي على بعضهم بالعديد من الألفاظ، وتعد خطوة المجلس الأعلى للإعلام الإجراء الثاني ضد التطاول".

وكان المجلس الأعلى للتنظيم والإعلام برئاسة كرم جبر، قرر إغلاق حسابي محمود المهدي في "فيسبوك" و"إنستغرام"، وذلك لـ"خرق الأكواد والمعايير الإعلامية، وبثه منشورات تمثل سـبا وقذفا وترصدا بالشاكين، والإساءة لمهنة الفن والقائمين عليها"، وذلك بعد فحص الشكوى المقدمة للمجلس من نقيب المهن التمثيلية، أشرف ذكي، بتاريخ 7 أبريل لعام 2022، حيث أن محمود المهدي كان قد هاجم الفنان أشرف زكي في أحد البرامج قائلا: "إيه أشرف زكي عشان يمسك نقابة المهن التمثيلية وأغلب أدواره كومبارس وهذا لا يعيبه".

المصدر: "القاهرة 24"