متهم جديد بـ"نظارات سوداء" في أزمة التحرش بالسائحات في الأهرامات

طلبت جهات التحقيق في واقعة التحرش بسائحتين في الأهرامات بمصر تحريات الأمن الوطني حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصولا لبيانات باقي مرتكبي الواقعة المجهولين.

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وأمرت جهات التحقيق، بسرعة ضبط شخص آخر متهم يرتدي نظارة سوداء اللون بمقطع الفيديو المصور، الذي وثق لحظة التعدي على فتاتين أجنبيتين في منطقة الاهرام.

وقررت النيابة العامة حبس ثلاثة متهمين احتياطيا، وإيداع عشرة آخرين بإحدى دور الملاحظة -تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر عاما إلى خمسة عشر عاما- على ذمة التحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات في واقعة التعرض لفتاتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولَ مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي في مطلع شهر مايو الجاري يظهر فتاتين أجنبيتين تحاولان الفرار من صبية يتعرضون لهما بمضايقات وتحرش بمنطقة الأهرامات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة، وبالفحص تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي بلاغات في هذا الشأن.

وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية وهم 13 طالبا أعمارهم تتراوح ما بين 13-15 عامًا، كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأفادوا بأنهم حال مشاهدتهم لسائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما، وإن تصرفهما لم يكن بقصد التحرش.

كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين صور ونشر المقطع المشار إليه على جروب خاص بالمرشدين السياحيين بـ الواتس آب، ونشره مرشد آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، فيما أوضح مقطع الفيديو لحظة محاولة فرار فتاتين، أثناء تعرض عدد من الأشخاص لهما وملامسة أجسادهما وتصويرهما دون إرادتهما.

المصدر: القاهرة 24