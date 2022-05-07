حيوان "غريب" يثير الذعر في مصر (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية في مصر، صورا لحيوان وصفوه بــ"الغريب"، ما أثار الذعر.

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وكشف موقع "مصراوي" نقلا عن مصدر في محافظة الإسماعيلية أن "الصور الملتقطة للـ"الكائن الغريب" والمتداولة بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي كانت في قرية أبو عمر التابعة لمركز أبو صوير في محافظة الإسماعيلية"، لافتا إلى أنه "بفحص الصور التي جرى تداولها تبين أن الحيوان مجرد كلب، لكنه مصاب بمرض الجرب".

ونقلت شبكة "مصراوي" عن المصدر قوله إن " الكلب في حالة متقدمة من المرض، وليس كائنا غريبا كما وصفه مستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت الصور"، حيث حذر المصدر من "الاقتراب من هذا الحيوان وملامسة جلده، وأن المرض الذي يعاني منه وتسبب في ظهوره بهذا الشكل المرعب للبعض، مرض ينتقل للإنسان ويصيبه بالعدوى".

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كما أشار المصدر لـ"مصراوي" إلى أنه "جرى توجيه تعليمات عاجلة لإدارة أبوصوير البيطرية بسرعة التدخل لفحص هذا الكلب المريض وعلاجه، مع العمل على عزله بعيدا عن المواطنين والأطفال وذلك حفاظا عليهم وتجنبا لانتقال العدوى".

المصدر: "مصراوي"