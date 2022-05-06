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تحركات في مصر بعد فيديو التحرش بالسائحات في الأهرامات

مجتمع

تحركات في مصر بعد فيديو التحرش بالسائحات في الأهرامات
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كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار في مصر، أن وزارة السياحة والآثار ستصدر إجراءات مشددة عقب تحليل فيديو التحرش بسائحات في الأهرامات.

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كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا، بشأن الفيديو، نص على أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ستقوم بفحص مقطع الفيديو المتداول بشأن ملاحقة عدد من الأشخاص لسائحات أجانب بمنطقة الأهرامات وأبو الهول والتحرش بهن.

وأكدت المصادر الأمنية أن الفتيات الأجانب لم يحررن محضرا بالواقعة، وتحركت الأجهزة الأمنية من تلقاء نفسها لفحص ملابسات الحادث بعد مشاهدة مقطع الفيديو.

يذكر أنه انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو يرصد ملاحقة عدد من الأشخاص لسائحات أجانب بمنطقة الأهرامات وأبو الهول والتحرش بهن.

وأوضح مقطع الفيديو لحظة محاولة فرار الفتيات الأجانب في أثناء تعرض عدد من الأشخاص لهن، وملامسة أجسادهن، وتصويرهن دون إرادتهن.

المصدر: القاهرة 24

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