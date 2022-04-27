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الفنان محمد عبده مدين بالاعتذار من أمير سعودي (فيديو)

مجتمع

الفنان محمد عبده مدين بالاعتذار من أمير سعودي (فيديو)
RT
الفنان محمد عبده
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 كشف الفنان السعودي محمد عبده عن اسم الشخص الذي يشعر أنه مدين له بالاعتذار خلال مسيرته.

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وخلال لقاء ببرنامج "مراحل مع علي العلياني"، أوضح محمد عبده أنه مدين بالاعتذار للأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز.

وأشار عبده إلى أنه مدين بالاعتذار أيضا "لكثير من الناس الذين رحلوا إلى الدار الآخرة ومنهم من ينتظر"، مضيفا: " أرجو إنهم يسامحوني..الإنسان خطاء وخير الخطائين هم التائبين والمستغفرين..أتمنى أن من الله أن أتقابل معاهم في الدار الآخرة ولا يكون بيني وبينهم إلا السماح والمغفرة".

المصدر: RT

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