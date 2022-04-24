شقيقان سعوديان ينقذان ستينيا وأغنامه من حصار السيول - فيديو

نجح شقيقان سعوديان في إنقاذ مواطن ستيني وأغنامه من الغرق، حيث حاصرتهم مياه السيل بمركز وراخ بمحافظة العقيق، بعد تعطل سيارته.

وقال الشاب نايف عايض الغامدي: "أثناء مروري بمركبتي شاهدت السيول تحاصر مركبة، وفورا أبلغت شقيقي طارق، وتم إحضار الصهريج الذي كان يقوده واقتحمنا السيل لإنقاذ قائد المركبة".

وأضاف: "عندما اقتربنا من المركبة، وجدنا رجلا ستيني ومعه أغنامه في الصندوق الخلفي للمركبة، فانتقلت من الصهريج إلى سقف سيارته، ثم بدأت في مساعدته للانتقال للشاحنة، وبقيت ممسكا به حتى خرجنا به إلى بر الأمان، ثم عدنا لمركبته بعد انخفاض السيل قليلا وأخرجناها بما فيها من أغنام".

من جهته، قال عبد الله بن عشيش الرفاعي الغامدي: "هؤلاء الشبان الشجعان هم نموذج من شبابنا السعودي النبيل.. كنت في هذا الموقع والأمطار خفيفة.. إلا أن تعطل سيارتي وازدياد غزارة أمطار الرحمة وتدفق السيل وضعني في موقع الخطر، فسارعوا لإنقاذي فجزاهم الله خيرا وكتب أجرهم، وأدام على وطننا وقيادتنا وشعبنا السعودي الخير والأمن والترابط".

والشابان نايف (23 عاما) وأخوه طارق (21 عاما) من أهالي محافظة العقيق، عاطلان عن العمل ويبحثان عن فرصة وظيفية.

المصدر: "سبق"