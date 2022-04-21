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"الموت واحد".. شاب سعودي يغامر بحياته على حافة جبل شاهق في ينبع (فيديو)

متفرقات

RT
"الموت واحد".. شاب سعودي يدلي رجليه من أعلى جبل شاهق في ينبع
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو لشاب سعودي يدلّي رجليه من قمة جبل شاهق في ينبع ويردد "الموت واحد".

وأثار مقطع الفيديو الذي مرافق للشاب السعودي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض شجاعة ومغامرة، فيما اعتبره آخرون تهورا من أجل الشهرة وحصد المشاهدات واللايكات.

ويتبين من صوت الرياح وحركة إحدى السيارات أسفل الجبل وكذلك الفراغ الشاسع حوله، أن الجبل شاهق الارتفاع الأمر الذي رأه الكثير مغامرة "تحبس الانفاس".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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