"الموت واحد".. شاب سعودي يغامر بحياته على حافة جبل شاهق في ينبع (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو لشاب سعودي يدلّي رجليه من قمة جبل شاهق في ينبع ويردد "الموت واحد".

وأثار مقطع الفيديو الذي مرافق للشاب السعودي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض شجاعة ومغامرة، فيما اعتبره آخرون تهورا من أجل الشهرة وحصد المشاهدات واللايكات.

ويتبين من صوت الرياح وحركة إحدى السيارات أسفل الجبل وكذلك الفراغ الشاسع حوله، أن الجبل شاهق الارتفاع الأمر الذي رأه الكثير مغامرة "تحبس الانفاس".

مشهد يحبس الأنفاس.. مغامر سعودي يجلس على حافة جبل شاهق في ينبع! pic.twitter.com/2sv92qRufX — مصدر (@MSDAR_NEWS) April 20, 2022

المصدر: وسائل إعلام سعودية