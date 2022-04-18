وصفت بالمروعة.. جريمة قتل وسرقة ضحيتها صيدلانية في لبنان

نعت نقابة الصيادلة في لبنان إحدى منتسباتها، ووصفت جريمة قتلها بأنها "مروعة"، وذلك بعد العثور على جثتها في صيدليتها التي أفرغت من الأموال.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أنه "عثر على الصيدلانية ليلى رزق مقتولة داخل صيدلية المروج في المتن والصندوق مفرغ من الأموال".

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن القوى الأمنية والأدلة الجنائية باشرتا التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

ونقلت الوكالة عن نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم نعيه لرزق التي "رحلت بجريمة فظيعة في صيدليتها الكائنة في منطقة المروج المتنية" وأضاف أنه يتواصل "مع المعنيين لكشف ملابسات الجريمة المروعة، ولحماية الصيادلة".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"