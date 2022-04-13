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"معالم الحرمين" في السعودية بـ5 لغات

مجتمع

AP Amr Nabil
الكعبة المشرفة
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دشن رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية، عبد الرحمن السديس، كتاب معالم من الحرمين الذي ترجم باللغات الخمس، الأردية، والفارسية، والملاوية، والفرنسية، والإنجليزية.

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هذا وأكد عبد الرحمن السديس "حرص الرئاسة على إيصال رسالة الحرمين الشريفين بجميع اللغات لضيوف الرحمن".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الكتاب تناول معلومات عن الكعبة المشرفة والحجر الأسود والركن اليماني، وقفل ومفتاح الكعبة وكسوتها، والميزاب والحطيم، ومقام النبي إبراهيم، والشاذروان، والصفا والمروة، وصحن المطاف، وبئر زمزم، وأبواب المسجد الحرام، ومراحل وأعمال توسعة وعمارة المسجد الحرام.

المصدر: "واس"

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