رسالة فتاة سعودية لأخيها السجين تثير تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

في مقابة أجرتها مع قناة "الإخبارية"، وجهت فتاة سعودية رسالة لأخيها السجين، ما أثار تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وعبر العديد منهم عن تعاطفهم معها، واستعدادهم للمساعدة إن أمكن، حيث ظهرت الفتاة في مقطع نشرته "الإخبارية" التي كانت تجري تقريرا حول المعتمرين، وقالت للمذيع: "جئت إلى هنا من أجل أخي لأنه يتابعنا من السجن..هذه الوسيلة الوحيدة التي يرانا من خلالها لذلك فأنا أرسل سلامي له".

في حين قاطعها المذيع قائلا: "بعد إذنك، لدينا أمس تبرعات لم تحصل في العالم العربي، وجزء منها فرجت، فأسأل الله سبحانه وتعالة أن يفرج عن أخيك".

وردت الفتاة قائلة: "اسمه حسام وأحب أسلم عليه فهو يراني الآن.. وإن شاء الله هانت"، لتبكي وتضيف: "هذا جوالك الذي اشترينا الكوفر (غطاءه) معا، وإن شاء الله عندما تخرج من السجن سنشتري واحدا آخر".

#اخت_السجين_حسام



دموعها أوجعت قلوبنا 💔 وأنزلت دموعنا 😢

يارب في هذا الشهر الفضيل أن تُفرج عن أخيها

ما أجمل الأخت الحنونة نعم هي بمثابة الأم 🥺 https://t.co/UvZFJ8lRel — مشعل الزاهد (@mishal_alzahed) April 11, 2022

والله المقطع مؤثر ويبكّي 💔 اسأل الله لهم الفرج والفرح والسعادة يارب ، الاخت الاخت الأخخخخخت الاخت💔❤️‍🩹 عظيمة الأخت هي قطعة من الأم #اخت_السجين_حسامpic.twitter.com/24u5f3LSdK — حمود اللحيدان (@Ha2936) April 11, 2022

إذا كانت قضيته "مالية" أتمنى نعرف فاتورته..

الله يفك أسره و يسعد قلبك بشوفته و كلنا أخوانك 🤍#اخت_السجين_حسام



pic.twitter.com/jCkGn5Gr4R — معن القويعي (@MaanAlquiae) April 10, 2022

المصدر: RT