وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عن رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام من داخل المملكة وخارجها

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام (1443هجري، 2022) إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

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وفي بيان لها، أوضحت الوزارة تفاصيل هذا القرار بالقول: "تعلن وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى، وضمان سلامتهم وأمنهم، واهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هجري/ 2022 إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".

وكشفت وزارة الحج والعمرة أن موسم حج هذا العام سيكون وفقا للضوابط التالية: "

1. يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات ضد فيروس كورونا المعتمدة في وزارة الصحة.

2. يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة".

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

﴿وأذّن في النّاس بالحجّ﴾



مليون حاج في موسم حجّ 1443هـ #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوقpic.twitter.com/THvCV6F0rD — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 9, 2022

المصدر: RT