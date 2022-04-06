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تحذيرات من الأيام المقبلة في مصر

مجتمع

تحذيرات من الأيام المقبلة في مصر
Globallookpress
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من حدوث انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة القادم الموافق 8 إبريل.

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ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة يوم الجمعة 33 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و17 درجة ليلا، فيما تنخفض درجات الحرارة 13 درجة مئوية يوم الجمعة مقارنة بيوم الخميس، حيث من المتوقع أن تصل العظمى بالإسكندرية 24 درجة مئوية وتنخفض إلى 16 درجة.

وقالت المسؤولة في هيئة الأرصاد المصرية منار غانم: "نتعرض لكتلة هوائية شمالية غربية تؤثر على البلاد امتدادا لمنخفض جوى في طبقات الجو العليا، بدءا من يوم الجمعة المقبل حتى يوم الثلاثاء".

وأشارت غانم إلى أنه من المتوقع أن نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل مقارنة باليوم، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونصحت غانم المواطنين بالالتزام بارتداء الملابس الشتوية خلال الساعات المتأخرة من ليل يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة وتسجل الصغرى بالقاهرة 17 درجة مئوية، منعا للإصابة بنزلات البرد خاصة في ظل حرص عدد كبير من المواطنين على النزول إلى الشارع بعد الإفطار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية.

المصدر: المصري اليوم

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