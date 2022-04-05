الأردن.. ضبط أكثر من 200 ألف حبة كبتاغون
حبوب الكبتاغون المضبوطة ـ (وكالة الأنباء الأردنية)
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ضبطت الأجهزة الأمنية الأردنية أكثر من 200 ألف حبة كبتاغون مخدر، بالقرب من مركز حدود العمري.
ونقلت وكالة "بترا" عن الناطق باسم مديرية الأمن العام، أن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات بوجود كمية من المواد المخدرة مخبأة في منطقة بالقرب من حدود العمري.
وأضاف أنه جرى التحرك للمكان "وبتمشيط المنطقة ضُبطت أكياس من مادة الكبتاغون المخدر وعُثر بداخلها على 209 آلاف حبة مخدرة".
وأشار إلى أن البحث جارٍ عن المتورطين في القضية.
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية