الأردن.. إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين حبة كبتاغون
Globallookpress
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أعلن الجيش الأردني ضبط أكثر من 5 ملايين حبة كبتاغون خلال اليومين الماضيين، وأكثر من 6 آلاف قطعة من الحشيش.
وذكر التلفزيون الأردني أن "القوات المسلحة ـ الجيش العربي" أعلنت أن كيمة المخدرات التي تم ضبطها على واجهة حدود المنطقة العسكرية الشرقية بلغت 5 ملايين، و4 آلاف حبة كبتاغون، إضافة إلى 6 آلاف و123 كفا من الحشيش.
المصدر: التلفزيون الأردني
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