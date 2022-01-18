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الأردن.. إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين حبة كبتاغون

أخبار العالم العربي

الأردن.. إحباط تهريب أكثر من 5 ملايين حبة كبتاغون
Globallookpress
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أعلن الجيش الأردني ضبط أكثر من 5 ملايين حبة كبتاغون خلال اليومين الماضيين، وأكثر من 6 آلاف قطعة من الحشيش.

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وذكر التلفزيون الأردني أن "القوات المسلحة ـ الجيش العربي" أعلنت أن كيمة المخدرات التي تم ضبطها على واجهة حدود المنطقة العسكرية الشرقية بلغت 5 ملايين، و4 آلاف حبة كبتاغون، إضافة إلى 6 آلاف و123 كفا من الحشيش.

 

المصدر: التلفزيون الأردني

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