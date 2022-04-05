الحكم بإعدام 3 شباب في مصر دفعة واحدة

قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا والسجن 10 سنوات للمتهم الرابع، لاتهامهم بقتل طفل وسرقة التوك توك منه.

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تعود القضية للعام الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إشارة من مستشفى ديرب المركزى بوصول"مصطفى. م" 15 عاما جثة هامدة، مقيم بقرية كوم النور، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأشارت التحريات إلى قيام 4 أشخاص بأعمار تتراوح من 23 إلى 27 عاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك، وقتل قائديها من الأطفال والاستيلاء على منقولاتهم.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بقتل المجني عليه بالاعتداء عليه بالضرب، وقاموا بخنقه بقطعة من القماش، واستولوا على التوك توك وما معه من أموال حصيلة عمله، وقاموا ببيعه للمتهم الرابع الذي كان على علم بكونه من متحصلات السرقة.

المصدر: الوطن