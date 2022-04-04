مصر.. إعدام مواطن ارتكب جريمة هزت الرأي العام

أصدرت محكمة مصرية حكما بالإعدام على المواطن حسين شعيب 39 عاما المتهم في قضية مقتل الطفلة شهد بمحافظة المنوفية والتي هزت الرأي العام في مصر.

وقال قاضي المحكمة قبل إعلان الحكم للمتهم: "المحكمة كان نفسها يكون في عقوبة أشد من اللي هتحكم عليك به لأنك ضربت بالمبادئ والقيم عرض الحائط".

وأثارت قضية الطفلة شهد الرأي العام، حيث تم العثور عليها مقتولة خلف محول كهرباء في القرية، وبالبحث تبين قيام صديق والدها المتوفي وجاره، بقتلها عقب محاولة التحرش بها ورفضها.

وأكد المتهم في تحقيقات النيابة أنه لم يقصد إيذاءها أو قتلها، وإنما كان يساعدهم بالأموال بعد وفاة والدها، حيث استدرج الطفلة أثناء توجهها إلى الدرس إلى منزله بالطابق الرابع بمنزله لإعطائها الأموال، وعند دخولها الشقة قامت بالصراخ خوفا منه فقام بكتم نفسها حتى سقطت أرضا.

وقال إنه ترك الجثة في الشقة التي كان يستخدمها كمخزن، حيث قام بإغلاقها والتوجه إلى الحقل والعمل به والعودة وكأن شيئا لم يكن، وقام بالبحث عن الطفلة مع والدتها رغم أن جثتها توجد في منزله.

وأضاف أنه قام بإلقاء الجثة ليلا خلف محول كهرباء في القرية حتى تمكنت مباحث الشرطة من كشف غموض الواقعة.

وأشار في تحقيقات الشرطة إلى أنه لم يقصد إيذاء الطفلة وإنما كان يحاول مساعدتها بالأموال.

المصدر: "صدى البلد"