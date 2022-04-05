مصر.. الكشف عن مفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

أكد الملحن المصري الكبير حلمي بكر عدم انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن الملحن حسام حبيب، واعتبر زيادة وزنها الواضحة دليلا على مصداقية كلامه معلنا "حملها".

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وكشف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم عن رغبة شيرين اعتزال الفن، لافتا إلى أنه تواصل معها وأقنعها بالتراجع عن هذا القرار.

وقال بكر إن هذا الأمر لا يقلل من شأنها في شيء، فهي فنانة عظيمة وهناك أصوات وأجيال كثيرة تقلدها، موضحاً أنها بدأت بالاعتذار عن الغناء رغبة في الاعتزال، قائلا: "أنا أخبرتها بالعدول عن قرارها".

يذكر ان شيرين عبد الوهاب أكدت، بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب نهاية العام 2021.

المصدر: وسائل إعلام مصرية