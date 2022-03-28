مصر.. نجل فنان مشهور يستغيث لإنقاذ والده

استغاث أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، لإنقاذ والده من المستشفى الذي كان يعالج به والده، حيث اتهمه بالإهمال في علاج والده.

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وأشار إلى أن والده مكث في العناية المركزة 3 أيام، ولم يتردد عليه طبيب ليتابع حالته، كما أكد أن والده أصيب ببكتيريا وهو في العناية نتيجة هذا الإهمال.

وتحدث نجل عبد الرحمن أبو زهرة عن هذا الأمر وقال: "والدي بقالوا 3 أيام مفيش دكتور كبير دخل له، أنا بتهم المستشفى بالإهمال في علاجه، وأرجو تدخل السلطات لإنقاذ والدي".

وتابع نجل عبد الرحمن أبو زهرة: "بابا جات له بكتيريا من العناية المركزة؛ بسبب الإهمال، ومفيش حد مهتم بيه، ونبهت الأطباء أن يحضروا له طبيب مخ وأعصاب؛ للاطمئنان على حالته، لكن لم يستجب لي أحد".

وتعرض عبد الرحمن أبو زهرة، لوعكة صحية مفاجئة، خلال الأيام الماضية، وأشار نجله وقتها، إلى أن والده فقد الوعي لمدة 3 أيام على التوالي، ليتم بعد ذلك نقله إلى العناية المركزة؛ بعد أن تدهورت حالته الصحية.

وطالب نجل عبد الرحمن أبو زهرة، من جميع محبي الفنان، الدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من هذه الأزمة بسلام، ويعود إلى جمهوره وجميع محبيه في أقرب وقت.

المصدر: القاهرة 24