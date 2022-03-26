الموت يفجع الفنانة السورية شكران مرتجى

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة اليوم السبت وفاة والدة الفناة شكران مرتجى بعد صراع مع المرض، من خلال منشور عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الفنانة أمل عرفة في المنشور الذي شاركته: "والدة الحبيبة النجمة شكران مرتجى في ذمة الله… قلبي معك يا حبيبتي الله يرحمها".

وحاز منشور أمل عرفة على تفاعل عدد كبير من المتابعين ومن بينهم نجوم الفن فكتبت الفنانة كندة علوش في تعليق: "الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة و يصبر قلب شكران حبيبتي".

فيما كتبت الفنانة ديانا كرزون: "الله يرحمها و يصبر قلبها يارب انا لله وانا اليه راجعون".

وفي إحدى المقابلات قالت شكران إن والدتها تعاني من ضعف كبير في النظر بسبب تقدمها في العمر وبكت كثيرا عندما استمعت لرسالة صوتية سجلتها أمها لها.

وفي الرسالة قالت الوالدة لابنتها أنها راضية عنها كثيرا وتتمنى التوفيق لها في حياتها المهنية والشخصية لأنها تحب الجميع وتساندهم.

وكانت مرتجى احتفلت بعيد الأم ونشرت صورة لوالدتها أرفقتها برسالة جاء فيها: "كل عام وكل أم بخير وأولهن أمي، كل عام وأختاي سوزان ونوران بألف خير، كل عام وكل بنت وسيدة تشعر بأنها أم بخير، كل امرأة ليس لديها أولاد وقد تكون غير متزوجة، لكنها أم لأخواتها وجيرانها وحبيبها ورفاقها، إلى أي شخص بحاجة لأم يجدها موجودة".

المصدر: انستغرام+وسائل إعلام سورية