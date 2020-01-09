تعليق ناري من ممثلة سورية على جريمة القتل في منزل نانسي عجرم

عبّرت الممثلة السورية شكران مرتجى عن غضبها من تفشي العنصرية في تراشق التعليقات المتبادلة بين اللبنانيين والسوريين، على خلفية الحادثة التي وقعت في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

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وكتبت الممثلة شكران في حسابها على "تويتر"، أن ليس كل ما يحدث في لبنان يجب أن ينسب للسوريين، فالبعض موجود بغرض العلاج أو أسباب أخرى،

ولفتت إلى أن أي شي يقع في سوريا من أحداث ينعكس على لبنان والعكس صحيح، منوهة بأن ملايين الدولارات للسوريين بالبنوك اللبنانية العزيزة محجوز عليها.

وأضافت الممثلة أنها تقف إلى جانب العدالة والحق، إلا أنه "يكفي مسبات وإهانات وتحقير بحق السوريين في لبنان".

وهنأت شكران مرتجى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وعائلتها بالسلامة على خلفية الحادث الذي وقع في منزل عجرم والتي راح ضحيته شاب من الجنسية السورية بطلق ناري من قبل زوج الفنانة، وقال البعض إنه جاء بغرض السرقة، في حين قال آخرون إنه جاء للمطالبة بمردود عمله في منزل الفنانة.

أعمم المحبة للجميع ولكن البوست ليس معمم❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/fsYCKjVjPd — shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) 6 января 2020 г.

المصدر: وكالات